Жена Стефена Карри: я не хотела детей, не хотела выходить замуж

Айеша Карри призналась, что не планировала выходить замуж или заводить детей до встречи с разыгрывающим «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри. Пара поженилась в 2011 году. Менее чем через год у них родилась дочь. В настоящий момент в семье четыре ребёнка.

«Я не хотела детей. Я не хотела выходить замуж. Я думала, что буду просто заниматься карьерой. У меня были свои цели. Я никогда не была той маленькой девочкой, которая мечтала о свадебном платье и прочих подобных моментах. Как я поняла, что готова выйти замуж? Я не знала. Я просто знала, что люблю его. Я лишь чувствовала, что это тот, с кем я хочу провести остаток жизни», — сказала Айеша на канале Call Her Daddy в YouTube.

