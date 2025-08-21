Названа дата заседания по делу об экстрадиции баскетболиста Касаткина в США — источник

Судебное заседание по делу об экстрадиции российского баскетболиста Даниила Касаткина в США состоится 27 августа. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на прокуратуру Парижа. Отмечается, что заседание пройдёт в следственной палате Апелляционного суда Парижа в 15:00 мск.

Даниила арестовали 21 июня во Франции по запросу США. Спортсмен был задержан в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе со своей невестой. Даниила подозревают в участии в хакерской группировке. Сам Касаткин обвинения отрицает.

В настоящий момент Даниил находится в статусе свободного агента. 3 июля он покинул МБА-МАИ.

