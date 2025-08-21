Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названа дата заседания по делу об экстрадиции баскетболиста Касаткина в США — источник

Названа дата заседания по делу об экстрадиции баскетболиста Касаткина в США — источник
Комментарии

Судебное заседание по делу об экстрадиции российского баскетболиста Даниила Касаткина в США состоится 27 августа. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на прокуратуру Парижа. Отмечается, что заседание пройдёт в следственной палате Апелляционного суда Парижа в 15:00 мск.

Даниила арестовали 21 июня во Франции по запросу США. Спортсмен был задержан в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе со своей невестой. Даниила подозревают в участии в хакерской группировке. Сам Касаткин обвинения отрицает.

В настоящий момент Даниил находится в статусе свободного агента. 3 июля он покинул МБА-МАИ.

Материалы по теме
Это внушает уважение. В МБА-МАИ поддержат Касаткина после французской тюрьмы
Это внушает уважение. В МБА-МАИ поддержат Касаткина после французской тюрьмы

Российские баскетболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android