Сборная Латвии по баскетболу уверенно победила Италию в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в ходе которого встречались национальные команды Италии и Латвии. Игра закончилась победой латвийской сборной со счётом 83:68 (25:16, 17:17, 24:16, 17:19).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025
21 августа 2025, четверг. 20:00 МСК
Италия
Окончен
68 : 83
Латвия
Италия: Мелли, Фонтеккио, Томпсон, Риччи, Спаньоло, Диуф, Роззато, Пайола
Латвия: Мейерис, Порзингис, Дав. Бертанс, Дайр. Бертанс, Шмитс, Чаварс, Ломаж, Штейнбергс, Скуя, Килпс, Шилиньш, Куруц, Зорикс

Напомним, сборные Италии и Латвии примут участие в чемпионате Европы, который состоится с 27 августа по 14 сентября. Итальянцы в группе C встретятся с национальными командами Кипра, Грузии, Испании, Греции и Боснии и Герцеговины. Латвия сыграет в Группе A, где её соперниками станут сборные Португалии, Эстонии, Турции, Сербии и Чехии.

Евробаскет-2025 будет проходить на территории Кипра, Польши, Финляндии и Латвии.

