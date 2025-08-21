Сборная Латвии по баскетболу уверенно победила Италию в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в ходе которого встречались национальные команды Италии и Латвии. Игра закончилась победой латвийской сборной со счётом 83:68 (25:16, 17:17, 24:16, 17:19).

Напомним, сборные Италии и Латвии примут участие в чемпионате Европы, который состоится с 27 августа по 14 сентября. Итальянцы в группе C встретятся с национальными командами Кипра, Грузии, Испании, Греции и Боснии и Герцеговины. Латвия сыграет в Группе A, где её соперниками станут сборные Португалии, Эстонии, Турции, Сербии и Чехии.

Евробаскет-2025 будет проходить на территории Кипра, Польши, Финляндии и Латвии.

