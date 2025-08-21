Скидки
«Турнир будет чрезвычайно сложным». Секулич выделил четыре сборные перед ЧЕ-2025

«Турнир будет чрезвычайно сложным». Секулич выделил четыре сборные перед ЧЕ-2025
Комментарии

Главный тренер сборной Словении Александр Секулич поделился мнением о фаворитах Евробаскета-2025. Соревнования пройдут с 27 августа по 14 сентября на территории Кипра, Польши, Финляндии и Латвии. Словенцы сыграют в группе D, где их соперниками будут сборные Исландии, Франции, Польши, Бельгии и Израиля.

«Когда просто смотришь на составы команд, которые выступят на Евробаскете, понимаешь, что турнир будет чрезвычайно сложным. Сербия, Франция, Испания, Германия — у каждой из них есть игроки топ-уровня. Кроме того, они могут похвастаться победами на крупных соревнованиях.

Но я сосредоточен только на Словении. Если мы выступим на самом высоком уровне, если энергия, взаимопонимание и концентрация будут на высоте, то и мы будем иметь полное право видеть себя среди тех, кто может пройти весь путь до конца», — приводит слова Секулича Basketball Sphere.

Лука Дончич прибыл в расположение сборной Словении:

