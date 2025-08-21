Скидки
Сборная Сербии разгромила Словению в товарищеском матче перед Евробаскетом-2025

Сборная Сербии разгромила Словению в товарищеском матче перед Евробаскетом-2025
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в рамках которого встречались сборные Сербии и Словении. Игра закончилась крупной победой сербских баскетболистов со счётом 106:72 (33:23, 31:13, 27:20, 15:16).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025
21 августа 2025, четверг. 21:00 МСК
Сербия
Окончен
106 : 72
Словения
Сербия: Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Аврамович, Милутинов
Словения: Крампель, Николич, Препелич, Мурич, Радович, Юркович, Хроват, Церквеник, Шчука, Омич, Дончич

Напомним, сербы и словенцы выступят на чемпионате Европы по баскетболу, который пройдёт с 27 августа по 14 сентября на территории Кипра, Польши, Финляндии и Латвии. Национальная команда Сербии попала в группу A, где сыграет со сборными Португалии, Эстонии, Латвии, Турции и Чехии. Словенцы в группе D встретится с Исландией, Францией, Польшей, Бельгией и Израилем.

Ранее в товарищеском матче сборная Латвии уверенно победила Италию.

Йокич сыграл в NBA 2K:

