Сборная Сербии разгромила Словению в товарищеском матче перед Евробаскетом-2025

Завершился товарищеский матч, в рамках которого встречались сборные Сербии и Словении. Игра закончилась крупной победой сербских баскетболистов со счётом 106:72 (33:23, 31:13, 27:20, 15:16).

Напомним, сербы и словенцы выступят на чемпионате Европы по баскетболу, который пройдёт с 27 августа по 14 сентября на территории Кипра, Польши, Финляндии и Латвии. Национальная команда Сербии попала в группу A, где сыграет со сборными Португалии, Эстонии, Латвии, Турции и Чехии. Словенцы в группе D встретится с Исландией, Францией, Польшей, Бельгией и Израилем.

Ранее в товарищеском матче сборная Латвии уверенно победила Италию.

