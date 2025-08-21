Сборная Анголы одолела Кабо-Верде и прошла в полуфинал Афробаскета-2025

В Луанде (Ангола) на арене «Мультиусос де Луанда» состоялся четвертьфинальный матч чемпионата Африки по баскетболу, в рамках которого встречались национальные команды Анголы и Кабо-Верде. Со счётом 90:80 (24:15, 21:25, 20:23, 25:17) победу одержали баскетболисты ангольской сборной.

В полуфинале соревнований, который пройдёт 23 августа, сборная Анголы встретится с национальной командой Камеруна, которая ранее обыграла Египет.

Чемпионат Африки по баскетболу стартовал 12 августа и будет продолжаться до 24 августа. Действующим чемпионом чемпионата Африки по баскетболу является национальная команда Туниса.

Леброн Джеймс посетил баскетбольный матч женской сборной США 3х3: