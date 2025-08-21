Скидки
Афробаскет-2025: результаты четвертьфинальных матчей 21 августа

В четверг, 21 августа, в Луанде (Ангола) состоялись два четвертьфинальных матча чемпионата Африки по баскетболу – 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами завершившихся встреч.

Афробаскет-2025. Мужчины. 1/4 финала. Луанда (Ангола):

Египет — Камерун — 68:95;
Ангола — Кабо-Верде — 90:80.

Афробаскет 2025 (м) . 1/4 финала
21 августа 2025, четверг. 18:00 МСК
Египет
Окончен
68 : 95
Камерун
Афробаскет 2025 (м) . 1/4 финала
21 августа 2025, четверг. 21:00 МСК
Ангола
Окончен
90 : 80
Кабо-Верде

В полуфинале Камерун встретится с Анголой, а Мали сыграет с Сенегалом.

Афробаскет-2025 стартовал 12 августа и будет продолжаться до 24 августа. Действующим чемпионом чемпионата Африки по баскетболу является национальная команда Туниса. В 2021 году сборная этой страны в финале турнира со счётом 78:75 победила команду Кот-д’Ивуара.

Сетка Афробаскета-2025
Календарь Афробаскета-2025
