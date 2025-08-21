Афробаскет-2025: результаты четвертьфинальных матчей 21 августа

В четверг, 21 августа, в Луанде (Ангола) состоялись два четвертьфинальных матча чемпионата Африки по баскетболу – 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами завершившихся встреч.

Афробаскет-2025. Мужчины. 1/4 финала. Луанда (Ангола):

Египет — Камерун — 68:95;

Ангола — Кабо-Верде — 90:80.

В полуфинале Камерун встретится с Анголой, а Мали сыграет с Сенегалом.

Афробаскет-2025 стартовал 12 августа и будет продолжаться до 24 августа. Действующим чемпионом чемпионата Африки по баскетболу является национальная команда Туниса. В 2021 году сборная этой страны в финале турнира со счётом 78:75 победила команду Кот-д’Ивуара.

