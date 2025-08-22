Игрок «Зенита» Андрей Воронцевич: надо строить новую команду

Тяжёлый форвард «Зенита» Андрей Воронцевич поделился ожиданиями от нового сезона Единой лиги ВТБ. Ранее в «Зенит» перешёл северомакедонский разыгрывающий Ненад Димитриевич, с которым Воронцевич выступал за казанский УНИКС.

«Очень хочется увидеть именно супер-Нено. Тем ребятам, которые уже работали с Александром Секуличем, наверное, будет чуть проще. Но и сложнее в то же время, потому что наверняка тренер будет от них требовать большего понимания. У нас в команде все профессионалы, я не сомневаюсь ни в ком. Все втянутся и быстро адаптируются. Будем помогать новичкам адаптироваться. Уверен, что «химия» будет хорошая. Пожелаю всем здоровья и провести сезон без травм. Мы понимаем, что сейчас все захотят проявить себя, доказать и показать тренерам, клубу. Надо сейчас просто максимально умно и грамотно зайти в сезон. Надо понимать, что нам надо строить новую команду, вырабатывать новую командную химию.

Если мы будем играть в командный баскетбол, друг за друга, а не просто набирать статистику, тогда будет результат. Надо прежде всего думать о команде», — приводит слова Воронцевича пресс-служба «Зенита».

В прошлом сезоне Единой лиги «Зенит» в финале уступил московскому ЦСКА (2-4 в серии).

Лука Дончич нейтрализовал бросок юного баскетболиста: