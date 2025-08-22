Скидки
Сборная Германии в овертайме вырвала победу в товарищеском матче с Испанией перед ЧЕ-2025

Комментарии

Завершился товарищеский матч, в ходе которого встречались национальные команды Испании и Германии. Игра проходила в напряжённой борьбе и закончилась после овертайма со счётом 106:105 (22:24, 23:14, 31:34, 18:22, 12:11 ОТ) в пользу немецких баскетболистов.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025
21 августа 2025, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
105 : 106
ОТ
Германия
Испания: Пуэрто, де Ларреа, Прадилья, Лопес-Аростеги, Брисуэла, Эрнангомес, Юста, Эрнангомес, Парра, Сима
Германия: Бонга, Да Силва, Ло, Гиффей, Фойгтман, Вагнер, Тайс, Шрёдер, Холлац, Тиман, Обст

Напомним, обе сборные выступят на Евробаскете, который состоится с 27 августа по 14 сентября. Национальная команда Германии в группе B встретится со сборными Финляндии, Великобритании, Литвы, Швеции и Черногории. Соперниками испанцев, попавших в группу C, будут команды Кипра, Италии, Грузии, Греции, а также Боснии и Герцеговины.

Чемпионат Европы по баскетболу пройдёт на территории Кипра, Польши, Финляндии и Латвии.

