Отец звезды НБА арестован за покушение на убийство — TMZ

Отец лидера «Бостон Селтикс» Джейлена Брауна, бывший боксёр Марселлес Браун, арестован за покушение на убийство. Об этом информирует TMZ.

По сведениям источника, Браун подозревается в ударе ножом тренера детской футбольной команды. Сообщается, что оба мужчины вступили в конфликт на парковке после спора за место. В результате перепалки Марселлес якобы достал нож и ударил тренера в живот.

Издание также сообщает, что в его распоряжении оказался полицейский отчёт, согласно которому девушка жертвы заявила, что Браун задел дверью их автомобиль, а после начал вести себя агрессивно. При этом, по её словам, оба мужчины помирились, но, когда её возлюбленный повернулся спиной к Брауну, тот достал нож и совершил удар. Сейчас состояние потерпевшего оценивается как критическое.

