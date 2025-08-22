Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Отец звезды НБА арестован за покушение на убийство — TMZ

Отец звезды НБА арестован за покушение на убийство — TMZ
Аудио-версия:
Комментарии

Отец лидера «Бостон Селтикс» Джейлена Брауна, бывший боксёр Марселлес Браун, арестован за покушение на убийство. Об этом информирует TMZ.

По сведениям источника, Браун подозревается в ударе ножом тренера детской футбольной команды. Сообщается, что оба мужчины вступили в конфликт на парковке после спора за место. В результате перепалки Марселлес якобы достал нож и ударил тренера в живот.

Издание также сообщает, что в его распоряжении оказался полицейский отчёт, согласно которому девушка жертвы заявила, что Браун задел дверью их автомобиль, а после начал вести себя агрессивно. При этом, по её словам, оба мужчины помирились, но, когда её возлюбленный повернулся спиной к Брауну, тот достал нож и совершил удар. Сейчас состояние потерпевшего оценивается как критическое.

Материалы по теме
Ужасная история в США. Малыш утонул в бассейне, пока отец был увлечён ставкой на матч НБА
Ужасная история в США. Малыш утонул в бассейне, пока отец был увлечён ставкой на матч НБА

Фанаты «Никс» окружили автобус «Бостона» после победы в серии:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android