Названо отношение Леброна и Дончича друг к другу перед новым сезоном НБА — источник

Лидеры «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Лука Дончич поддерживают связь с начала лета и оба ждут возможности сыграть вместе в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом информирует Clutch Points со ссылкой на источники.

«Говоря о Джеймсе, источники, близкие к команде, подтвердили, что он и Дончич поддерживали связь с начала лета, сосредоточившись на том, как они могут сделать друг друга лучше.

Отбросив безудержные спекуляции о будущем Джеймса, обе суперзвезды с нетерпением ждут возможности снова сыграть вместе в следующем сезоне», — говорится в материале издания.

