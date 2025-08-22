Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названо отношение Леброна и Дончича друг к другу перед новым сезоном НБА — источник

Названо отношение Леброна и Дончича друг к другу перед новым сезоном НБА — источник
Комментарии

Лидеры «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Лука Дончич поддерживают связь с начала лета и оба ждут возможности сыграть вместе в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом информирует Clutch Points со ссылкой на источники.

«Говоря о Джеймсе, источники, близкие к команде, подтвердили, что он и Дончич поддерживали связь с начала лета, сосредоточившись на том, как они могут сделать друг друга лучше.

Отбросив безудержные спекуляции о будущем Джеймса, обе суперзвезды с нетерпением ждут возможности снова сыграть вместе в следующем сезоне», — говорится в материале издания.

Сейчас читают:
Новый сезон для Леброна будет особенным. И вот чем он войдёт в историю НБА
Новый сезон для Леброна будет особенным. И вот чем он войдёт в историю НБА

Лука Дончич сделал подарок юному латвийскому фанату:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android