Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Майкл Портер: фанаты «Лейкерс» всегда думали, что их команда может обыграть «Наггетс»

Майкл Портер: фанаты «Лейкерс» всегда думали, что их команда может обыграть «Наггетс»
Комментарии

Новоиспечённый лёгкий форвард «Бруклин Нетс» Майкл Портер поделился своими впечатлениями о противостоянии с «Лос-Анджелес Лейкерс» в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), когда он выступал за «Денвер Наггетс».

«Болельщики «Лейкерс» всегда думали, что их команда может нас обыграть, но у них это так и не получилось… Я всегда отлично играл против «Лейкерс», — заявил Портер в рамках подкаста Glory Daze.

Напомним, «Денвер» и «Лейкерс» встречались в плей-офф в 2023 и 2024 годах, и оба раза победу в сериях одерживали «Наггетс». В нынешнее межсезонье «Денвер» обменял Портера в «Бруклин» на форварда Кэмерона Джонсона.

Сейчас читают:
Мог оказаться в ФСБ, но выбрал НБА. Как российский тренер попал в американский баскетбол?
Эксклюзив
Мог оказаться в ФСБ, но выбрал НБА. Как российский тренер попал в американский баскетбол?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android