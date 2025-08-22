Майкл Портер: фанаты «Лейкерс» всегда думали, что их команда может обыграть «Наггетс»

Новоиспечённый лёгкий форвард «Бруклин Нетс» Майкл Портер поделился своими впечатлениями о противостоянии с «Лос-Анджелес Лейкерс» в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), когда он выступал за «Денвер Наггетс».

«Болельщики «Лейкерс» всегда думали, что их команда может нас обыграть, но у них это так и не получилось… Я всегда отлично играл против «Лейкерс», — заявил Портер в рамках подкаста Glory Daze.

Напомним, «Денвер» и «Лейкерс» встречались в плей-офф в 2023 и 2024 годах, и оба раза победу в сериях одерживали «Наггетс». В нынешнее межсезонье «Денвер» обменял Портера в «Бруклин» на форварда Кэмерона Джонсона.