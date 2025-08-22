Скидки
Мария Клюндикова набрала 4 очка в матче WNBA, в котором «Миннесота» уступила «Атланте»

Сегодня, 22 августа, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Атланта Дрим» принимала «Миннесоту Линкс». Игра завершилась со счётом 75:73 в пользу домашней команды.

27-летняя российская баскетболистка Мария Клюндикова приняла участие в матче за «Миннесоту», выйдя на площадку со скамейки запасных и проведя на ней в общей сложности 10 минут. За это время она набрала четыре очка и сделала пять подборов. Другая представительница России, Анастасия Олаири Косу, вновь не появилась на площадке по решению тренерского штаба.

Несмотря на поражение, «Линкс» продолжают возглавлять общую турнирную таблицу североамериканской лиги, имея в активе 28 побед и семь поражений. Кроме того, «Миннесота» уже обеспечила себе место в плей-офф досрочно.

