Инсайдер ответил, завершит ли Яннис Адетокунбо карьеру в «Милуоки»

Североамериканский журналист и инсайдер Бретт Сигель в своём материале на ClutchPoints оценил будущее тяжёлого форварда Янниса Адетокунбо в «Милуоки Бакс».

«Итак, означает ли замена Лилларда на Тёрнера, что будущее «Бакс» с двукратным MVP оказалось под угрозой? Во-первых, расторжение контракта Лилларда с последующим распределением его выплат по потолку зарплат серьёзно ограничивает возможности клуба усиливать состав в ближайшие годы. Этот момент, безусловно, влияет и на размышления Янниса.

Похоже, что Яннис пока готов дать «Бакс» кредит доверия и посмотреть, как будут развиваться события перед стартом сезона-2025/2026, однако ситуация может измениться в любой момент. Если заглянуть вперёд, всё больше кажется, что Яннис, скорее всего, не завершит свою карьеру в Милуоки», — сказано в статье.