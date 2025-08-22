Видео: российский баскетболист Илья Ермаков готовится к новому сезону в NCAA

Российский баскетболист Илья Ермаков, которому недавно исполнилось 18 лет, начнёт свой первый сезон в студенческом чемпионате NCAA за команду университета Сент-Бонавентура. Игрок ростом 196 см выступает на позиции разыгрывающего защитника. DREAMERS опубликовали видео подготовки баскетболиста к новому сезону.

Ермаков будет выступать в первом дивизионе NCAA за университет Святого Бонавентуры (штат Нью-Йорк). Он является воспитанником московского ЦСКА, куда переехал из Курска в 2018 году. Сначала занимался в СШОР ЦСКА, в 2022 году подписал контракт с молодёжным проектом клуба и выступал за ЦСКА-ДЮБЛ и «ЦСКА-Юниор». Уже в следующем сезоне тренер ЦСКА-2 Предраг Бадняревич начал привлекать его к матчам Суперлиги.

За три года в системе клуба Ермаков успел стать серебряным призёром регулярного чемпионата и плей-офф Суперлиги (2025), чемпионом ДЮБЛ (2023), дважды серебряным призёром Единой молодёжной лиги ВТБ (2024, 2025), а также попадал в символические пятёрки турниров. В сезоне-2024/2025 он принял участие в 42 матчах Суперлиги за дубль ЦСКА, в среднем набирая 12,2 очка, 3,8 подбора, 4,2 передачи и 1,7 перехвата за 26 минут на площадке.