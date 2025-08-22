Майкл Портер раскрыл правду о рабочей этике Николы Йокича

Новоиспечённый лёгкий форвард «Бруклин Нетс» Майкл Портер высказался по поводу центрового Николы Йокича, с которым он ранее выступал в «Денвер Наггетс» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Честно говоря, я почти ничего не знал о Николе, когда пришёл в команду. Он тогда ещё не был той суперзвездой, какой является сейчас. Даже на тренировочном сборе я смотрел на него и спрашивал ребят: «Серьёзно, он настолько крут? Все говорят, что он невероятный, но что-то пока не вижу». На тренировках он бодался с нашим запасным центровым Мэйсоном Пламли, и мне отвечали: «Подожди до официальных игр, вот тогда увидишь. Этот парень может забивать по 50 очков за матч, если захочет». И правда, я быстро понял, что он — тот самый, лучший в мире. Играть рядом с ним и учиться у него — это было потрясающе, особенно наблюдать его подход к делу.

Никола кажется равнодушным к баскетболу, таким спокойным. Помните, как он после чемпионства просто сказал: «Работа сделана, можно домой?» Но за этим спокойствием скрывается невероятная дисциплина. Он всегда предельно стабилен — лечение, тренировки, работа в зале после игр — всё по графику. Многие думают, что он особо не парится, но на самом деле он фанатично предан игре и стремлению быть лучшим. Я никогда не встречал человека с таким постоянством. Говорят, Леброн удерживает свой уровень благодаря ежедневной рутине — Никола делает то же самое. Неважно, как прошла ночь, он всегда вовремя на тренировке, всегда заботится о теле и готов к каждой игре», — рассказал Портер в рамках подкаста Glory Daze.