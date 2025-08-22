В США арестовали мужчину за инцидент с секс-игрушкой на матче женской НБА

32-летний Чарльз Берджесс из Дейтона (штат Огайо, США) был арестован за то, что бросил секс-игрушку на матче женской НБА (WNBA) между «Нью-Йорк Либерти» и «Даллас Уингз», которая попала в 12-летнюю девочку-подростка. Об этом информирует The Toronto Star со ссылкой на пресс-службу полиции Нью-Йорка.

Отмечается, что мужчина вину не признаёт. Его адвокат заявляет, что на видео можно заметить, как он достаёт секс-игрушку, но не видно, чтобы она в кого-то попала. Мужчина был освобождён до следующей даты судебного заседания, которое пройдёт в декабре.

Это уже не первый арест за аналогичные инциденты. Сообщается, что на данный момент было задержано по меньшей мере три человека за подобные происшествия на играх WNBA.

