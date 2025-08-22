Скидки
Баскетбол

Майкл Портер: Йокич написал мне — обязательно там надевай презерватив
Комментарии

Форвард «Бруклин Нетс» Майкл Портер рассказал о переписке с одноклубниками после обмена из «Денвер Наггетс», который состоялся в это межсезонье НБА.

«Прощание с партнёрами по команде было тяжёлым, они просто написали мне сообщения в групповом чате. Никола лишь сказал, чтобы я там предохранялся. Он написал: «Обязательно там надевай презерватив». Это всё, что он сказал. Это было его послание, это было его прощание со мной.

Но прощаться было тяжело, особенно с Джамалом [Марреем] и Аароном [Гордоном], ребятами, которые были со мной долгое время. Это мои кореша, это моя семья», — сказал Портер на YouTube-канале Johnny Manziel.

Майкл Портер-младший выступал за «Денвер» с 2018 года и в составе клуба стал чемпионом НБА в 2023 году. В июле 2025-го он был обменян в «Бруклин». Никола Йокич, с которым он играл все эти годы, является трёхкратным MVP НБА.

