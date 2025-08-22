Скидки
Видео: Йокич поцеловал Дончича в щёку после матча Сербии и Словении
Комментарии

Словенский разыгрывающий Лука Дончич тепло пообщался с центровым сборной Сербии Николой Йокичем после матча национальных команд. Встреча закончилась разгромной победой сербов со счётом 106:72 (33:23, 31:13, 27:20, 15:16).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025
21 августа 2025, четверг. 21:00 МСК
Сербия
Окончен
106 : 72
Словения
Сербия: Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Аврамович, Милутинов
Словения: Крампель, Николич, Препелич, Мурич, Радович, Юркович, Хроват, Церквеник, Шчука, Омич, Дончич

После игры Лука дал пять дочери Николы Огнене, после чего Йокич поцеловал словенца в щёку.

Йокич поцеловал Дончича в щёку после матча Сербии и Словении:

Напомним, сербы и словенцы примут участие в чемпионате Европы по баскетболу, который состоится с 27 августа по 14 сентября на территории Кипра, Польши, Финляндии и Латвии.

Сербы попала в группу A, где встретятся со сборными Португалии, Эстонии, Латвии, Турции и Чехии. Словенцы в группе D сыграют с Исландией, Францией, Польшей, Бельгией и Израилем.

