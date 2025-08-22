Егор Рыжов включён в топ-50 международных новичков NCAA по версии nbadraftpoint

Российский баскетболист Егор Рыжов вошёл в список 50 лучших международных фрешманов NCAA. Рейтинг был составлен порталом nbadraftpoint и включает игроков из разных стран, которые будут выступать в студенческом баскетболе США в следующем сезоне.

Рыжов занимает 28-е место в рейтинге и указан как игрок Университета штата Флорида, однако официального подтверждения его перехода в университет пока не было.

В топ-10 списка вошли такие баскетболисты, как Ханнес Штейнбах, Неоклис Авдалас и Дейм Сарр. При этом отсутствие в рейтинге другого российского игрока, Ильи Ермакова, выглядит неожиданным. Всего в список вошли представители более чем 20 университетов США.