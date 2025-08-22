Скидки
Опубликован список топ-10 игроков Евробаскета-2025

На Евробаскете-2025 зрителей ждут лучшие баскетболисты Европы. Издание Eurohoops составило список из 10 игроков, за которыми будут следить в матчах турнира, который пройдёт в Латвии, Финляндии, Польше и на Кипре.

В список вошли Никола Йокич (Сербия), Яннис Адетокунбо (Греция), Лука Дончич (Словения), Лаури Маркканен (Финляндия), Франц Вагнер (Германия), Алперен Шенгюн (Турция), Никола Вучевич (Черногория), Кристапс Порзингис (Латвия), Йонас Валанчюнас (Литва) и Симоне Фонтеккио (Италия).

Йокич сыграл на Евробаскете лишь однажды — в 2022 году, когда Сербия вылетела в 1/8 финала. Адетокунбо проведёт третий турнир в карьере и надеется привести сборную Греции к первой медали с 2009 года. Дончич уже выигрывал золото — в 2017 году, но на прошлом турнире Словения остановилась в полуфинале. Маркканен подходит к Евробаскету как главный бомбардир Финляндии, а Вагнер успел завоевать бронзу Евробаскета-2022 и золото чемпионата мира — 2023.

Среди других игроков — Шенгюн, проведший сильный сезон в «Хьюстоне» и ставший участником Матча звёзд НБА, и Вучевич, который сыграет на Евробаскете в последний раз и рассчитывает вывести Черногорию в плей-офф. Порзингис вернётся в состав Латвии, принимающей финальный этап турнира, а Валанчюнас проведёт уже шестой подряд Евробаскет, став самым опытным в сборной Литвы. Италию поведёт вперёд Фонтеккио, занявший лидерские позиции после ухода ветеранов.

По данным Eurohoops, в Евробаскете-2025 примут участие игроки из 20 клубов НБА, а 7 из 10 фигурирующих в списке баскетболистов являются действующими или бывшими участниками Матча звёзд НБА.

