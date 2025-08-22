Скидки
Сборная Испании объявила окончательный состав на Евробаскет

Сборная Испании объявила окончательный состав на Евробаскет
Сборная Испании по баскетболу утвердила окончательный состав из 12 игроков на предстоящий чемпионат Европы. Об этом сообщает Basketball Sphere. В заявку вошли как опытные исполнители, так и молодые игроки, которые впервые получат шанс выступить на турнире.

В список вошли Хосеп Пуэрто («Валенсия»), Серхио де Ларреа («Валенсия»), Хайме Прадилья («Валенсия»), Санти Альдама («Мемфис Гриззлиз»), Дарио Брисуэла («Барселона»), Санти Юста («Сарагоса»), Марио Сент-Сюпери («Бакси Манреса»), Хаби Лопес-Аростеги («Валенсия»), Вилли Эрнангомес («Барселона»), Хуанчо Эрнангомес («Панатинаикос»), Хоэль Парра («Барселона») и Янкуба Сима («Валенсия»).

Испания является одним из лидеров европейского баскетбола. Национальная команда четырежды выигрывала Евробаскет, последний раз — в 2022 году.

