Сборная Испании объявила окончательный состав на Евробаскет

Сборная Испании по баскетболу утвердила окончательный состав из 12 игроков на предстоящий чемпионат Европы. Об этом сообщает Basketball Sphere. В заявку вошли как опытные исполнители, так и молодые игроки, которые впервые получат шанс выступить на турнире.

В список вошли Хосеп Пуэрто («Валенсия»), Серхио де Ларреа («Валенсия»), Хайме Прадилья («Валенсия»), Санти Альдама («Мемфис Гриззлиз»), Дарио Брисуэла («Барселона»), Санти Юста («Сарагоса»), Марио Сент-Сюпери («Бакси Манреса»), Хаби Лопес-Аростеги («Валенсия»), Вилли Эрнангомес («Барселона»), Хуанчо Эрнангомес («Панатинаикос»), Хоэль Парра («Барселона») и Янкуба Сима («Валенсия»).

Испания является одним из лидеров европейского баскетбола. Национальная команда четырежды выигрывала Евробаскет, последний раз — в 2022 году.