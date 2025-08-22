Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Модель OnlyFans назвала двух звёзд НБА, написавших ей личные сообщения

Модель OnlyFans назвала двух звёзд НБА, написавших ей личные сообщения
Комментарии

Популярная модель OnlyFans Мари Темара рассказала, что получала личные сообщения от новичка клуба НБА «Хьюстон Рокетс» Кевина Дюранта и четырёхкратного чемпиона североамериканской лиги Шакила О'Нила.

«Кевин Дюрант спросил, какой у меня рост. Шакил О'Нил несколько раз предлагал мне пообщаться в личной переписке. Я была польщена тем, что они обратились ко мне. Как же круто, ведь это игроки НБА, которых я боготворила в детстве», — приводит слова Темары издание Daily Mail.

Девушка утверждает, что её рост семь футов (213 см). В социальных сетях у модели более 3 млн подписчиков.

Сейчас читают:
Шакил О'Нил назвал того, кто превосходит Леброна Джеймса. Видео
Истории
Шакил О'Нил назвал того, кто превосходит Леброна Джеймса. Видео

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android