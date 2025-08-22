Модель OnlyFans назвала двух звёзд НБА, написавших ей личные сообщения

Популярная модель OnlyFans Мари Темара рассказала, что получала личные сообщения от новичка клуба НБА «Хьюстон Рокетс» Кевина Дюранта и четырёхкратного чемпиона североамериканской лиги Шакила О'Нила.

«Кевин Дюрант спросил, какой у меня рост. Шакил О'Нил несколько раз предлагал мне пообщаться в личной переписке. Я была польщена тем, что они обратились ко мне. Как же круто, ведь это игроки НБА, которых я боготворила в детстве», — приводит слова Темары издание Daily Mail.

Девушка утверждает, что её рост семь футов (213 см). В социальных сетях у модели более 3 млн подписчиков.

