Сборная Словении утвердила состав на Евробаскет-2025

Сборная Словении утвердила состав на Евробаскет-2025
Комментарии

Тренерский штаб Словении объявил 12 игроков, которые примут участие в Евробаскете 2025 года.

Главный тренер Александер Секулич завершил формирование команды после товарищеского матча с Сербией, где словенцы уступили со счётом 72:106. Сборная Словении выиграла только одну из шести предварительных игр, проиграв дважды Германии, а также Литве, Латвии и Сербии.

На Евробаскете словенцы выступят в группе D вместе с Польшей, Францией, Израилем, Бельгией и Исландией. В состав вошли Лука Дончич («Лейкерс»), Грегор Хроват («Дижон»), Роберт Юркович (свободный агент), Мартин Крампель («Саджесс»), Эдо Мурич («Илирия»), Марк Падьен («Илирия»), Клемен Препелич («Дубай»), Рок Радович («Цедевита-Олимпия»), Леон Стергар (свободный агент), Алексей Николич («Цедевита-Олимпия»), Лука Шчука («Брауншвейг») и Ален Омич («Будучность»).

