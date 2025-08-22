Скидки
Фото: форварда сборной России Астахову ярко встретили в колледже Майкла Джордана

Форвард системы МБА-МАИ и сборной России Елизавета Астахова получила тёплый приём в своей новой команде Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) — колледже North Carolina Tar Heels. Фотографиями со встречи Елизаветы поделилась пресс-служба North Carolina Tar Heels.

Фото: Carolina Women’s Basketball

Фото: Carolina Women’s Basketball

Фото: Carolina Women’s Basketball

Фото: Carolina Women’s Basketball

Отметим, что за North Carolina Tar Heels в своё время выступал прославленный игрок и шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан.

Ранее сообщалось, что баскетболист российский баскетболист Егор Рыжов включён в топ-50 международных новичков NCAA по версии портала из США.

