Фото: форварда сборной России Астахову ярко встретили в колледже Майкла Джордана

Форвард системы МБА-МАИ и сборной России Елизавета Астахова получила тёплый приём в своей новой команде Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) — колледже North Carolina Tar Heels. Фотографиями со встречи Елизаветы поделилась пресс-служба North Carolina Tar Heels.
Фото: Carolina Women’s Basketball
Отметим, что за North Carolina Tar Heels в своё время выступал прославленный игрок и шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан.
Ранее сообщалось, что баскетболист российский баскетболист Егор Рыжов включён в топ-50 международных новичков NCAA по версии портала из США.
