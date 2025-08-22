Дуэйн Уэйд: перестаньте обесценивать труд игроков НБА

Легендарный баскетболист Дуэйн Уэйд обратился к фанатам с призывом учитывать сложность работы профессиональных игроков. По его словам, наблюдать за игрой со стороны и иногда играть любительские матчи — это не то же самое, что выступать на высоком уровне.

«Вот в чём разрыв между фанатами и игроками. Болельщики думают, что понимают, что мы чувствуем, только потому что иногда сами выходят поиграть. Но это — огромное неуважение к самому мастерству. Я хочу это подчеркнуть: перестаньте обесценивать труд игроков.

Вы чувствуете запах попкорна, вы его едите. Но вы не знаете, что значит выходить и показывать игру именно тогда, когда этот попкорн начинает взрываться», — сказал Уэйд в подкасте Wy Network by Dwyane Wade.

Дуэйн Уэйд — бывший профессиональный игрок НБА, трёхкратный чемпион лиги и член Зала славы.