Баскетбол

Показаны кадры, как ФБР и полиция провели допрос мужчины, преследовавшего Кейтлин Кларк

Портал TMZ поделился кадрами, на которых демонстрируется беседа 55-летнего жителя Техаса (США) Майкла Льюиса с сотрудниками ФБР и полиции. Ранее Льюис был приговорён к 2,5 года тюремного заключения по делу о преследовании и домогательствах к баскетболистке WNBA Кейтлин Кларк.

Фото: Скриншот

Отмечается, что запись была сделана в январе, когда сотрудники правоохранительных органов пришли в гостиничный номер Льюиса после жалоб баскетболистки. В ролике показано, как Майкла в течение нескольких минут допрашивали о его постах в социальных сетях, которые вызвали беспокойство Кларк.

По словам Льюиса, в его действиях не было ничего угрожающего, а отношения с Кейтлин он воспринимал как воображаемые. «С моей стороны не было никаких угроз. Просто забавная игра. Вот и всё», — говорил мужчина на видео.

12 января мужчину в итоге арестовали, предъявив обвинения. 28 июля он признал себя виновным по одному пункту и приговорён к 2,5 года заключения.

