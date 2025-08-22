Форвард Девон Акун-Пёрселл покидает УНИКС

Американский баскетболист Девон Акун-Пёрселл, выступавший за казанский клуб в минувшем сезоне, покидает УНИКС. Об этом сообщает официальный телеграм-канал клуба.

В сезоне-2024/2025 он провёл 52 матча в Единой лиге ВТБ и плей-офф, набирая в среднем 15,8 очка, 3,2 передачи, 3,1 подбора и 1,2 перехвата за 25 минут на паркете.

В прошлом сезоне 32-летний форвард помог УНИКСу завоевать бронзовые медали Единой лиги — в матче за третье место команда из Казани обошла «Локомотив-Кубань» со счётом 3-1 в серии.

Американец принимал участие во всех ключевых матчах команды, демонстрируя стабильную результативность и активную игру на обеих сторонах площадки.