Фото: легионеры «Зенита» Пойтресс, Фрейзер и Рэндольф прилетели в Санкт-Петербург

Легионеры «Зенита» Алекс Пойтресс, Трент Фрейзер и Леви Рэндольф прибыли в Санкт-Петербург. Фотографиями баскетболистов поделилась пресс-служба команды в телеграм-канале.

«Львы в городе! Алекс, Трент и Леви сегодня ночью прилетели в Петербург», — говорится в сообщении «Зенита».

Напомним, «Зенит» в завершившемся сезоне вышел в финал Единой лиги, где встречался с московским ЦСКА. Подопечные Хавьера Паскуаля потерпели поражение в серии из шести матчей, завоевав в итоге серебряные медали. По окончании сезона Хавьер ушёл с поста главного тренера команды. Новым наставником петербуржцев стал Александр Секулич.

