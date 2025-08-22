«Скучаем по Аврамовичу». Сотрудник ЦСКА показал видео из раздевалки

Медиа-директор и пресс-атташе ЦСКА Николай Цынкевич разместил новый пост в своём телеграм-канале, где поделился видео из раздевалки армейского клуба.

Видео доступно в телеграм-канале Николая Цынкевича

Пресс-служба ЦСКА сделала репост публикации Цынкевича, сопроводив её следующим комментарием: «Николай поделился контентом из раздевалки красно-синих и показал, как мы скучаем по Алексе. Ждём скорой встречи с Аврамовичем на Суперкубке Единой лиги ВТБ!»

Суперкубок Единой лиги состоится 24-25 сентября в столице Сербии Белграде. Участие в турнире, помимо ЦСКА, примут петербуржский «Зенит», а также «Црвена Звезда» из Сербии и «Дубай» из Объединённых Арабских Эмиратов.

