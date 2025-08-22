Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гомельский назвал позиции, которые «Лейкерс» должны усилить для борьбы за титул

Гомельский назвал позиции, которые «Лейкерс» должны усилить для борьбы за титул
Комментарии

Баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказал мнение о том, какие изменения необходимы «Лос-Анджелес Лейкерс», чтобы команда могла претендовать на победу в чемпионате НБА. Об этом он рассказал на своём официальном сайте.

«Центровой и мощный форвард в старт, качественных игроков в ротацию», — отметил Гомельский, отвечая на вопрос болельщика, какие позиции клубу стоит укрепить.

«Лейкерс» в последние годы пытаются вернуться в число главных претендентов на титул. Команда выигрывала чемпионат НБА в 2020 году, однако с тех пор ни разу не доходила до финала. В текущем составе лидерами остаются Леброн Джеймс и Лука Дончич.

Сейчас читают:
Гомельский отреагировал на интерес «Локомотива-Кубань» к действующему чемпиону Евролиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android