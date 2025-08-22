Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Мама Маша». Команда Марии Клюндиковой в женской НБА показала фото россиянки

«Мама Маша». Команда Марии Клюндиковой в женской НБА показала фото россиянки
Комментарии

Пресс-служба команды женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Миннесота Линкс» разместила новый пост в социальных сетях клуба, где показала фото 27-летней российской спортсменки Марии Клюндиковой.

«Мама Маша», — говорится в подписи к публикации.

Фото: Minnesota Lynx

Напомним, контракт с «Миннесотой» Клюндикова подписала в июне этого года. Российская баскетболистка является трёхкратной чемпионкой Евролиги и трёхкратной обладательницей Суперкубка Европы.

Недавно Мария набрала четыре очка в матче WNBA с клубом «Атланта Дрим». Сама игра завершилась со счётом 75:73 в пользу «Атланты».

Сейчас читают:
Мария Клюндикова набрала 4 очка в матче WNBA, в котором «Миннесота» уступила «Атланте»

Игроков WNBA не пустили в ночной клуб после Матча всех звёзд:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android