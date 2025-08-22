«Мама Маша». Команда Марии Клюндиковой в женской НБА показала фото россиянки

Пресс-служба команды женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Миннесота Линкс» разместила новый пост в социальных сетях клуба, где показала фото 27-летней российской спортсменки Марии Клюндиковой.

«Мама Маша», — говорится в подписи к публикации.

Фото: Minnesota Lynx

Напомним, контракт с «Миннесотой» Клюндикова подписала в июне этого года. Российская баскетболистка является трёхкратной чемпионкой Евролиги и трёхкратной обладательницей Суперкубка Европы.

Недавно Мария набрала четыре очка в матче WNBA с клубом «Атланта Дрим». Сама игра завершилась со счётом 75:73 в пользу «Атланты».

