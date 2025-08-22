Скидки
Баскетбол

Даниэль Кормье объяснил, почему карьера Леброна Джеймса длится так долго

Даниэль Кормье объяснил, почему карьера Леброна Джеймса длится так долго
Комментарии

Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье объяснил, за счёт чего Леброн Джеймс продолжает выступать в НБА на высоком уровне, несмотря на возраст. По его словам, ключевую роль играет отношение современных спортсменов к восстановлению.

«Из-за доступности методов восстановления я думаю, что современные спортсмены стали умнее. Эти ребята ещё очень молоды. В 20 или 30 лет ты чувствуешь себя суперменом: лёг спать — проснулся — пошёл тренироваться, и так каждый день. Но с возрастом тело начинает давать о себе знать.

Однако нынешние спортсмены уже в 25 лет понимают: пусть они чувствуют себя отлично, внутри могут скрываться проблемы, которые нужно решать заранее, чтобы оставаться в порядке. И именно поэтому они играют так долго и при этом сохраняют элитный уровень», — сказал Кормье в подкасте Club Shay Shay.

Леброн Джеймс выступает в НБА с 2003 года и на данный момент провёл уже 22 сезона. В прошлом сезоне за «Лос-Анджелес Лейкерс» 40-летний форвард набирал в среднем 24,4 очка, 7,8 подбора и 8,2 передачи за игру.

Комментарии
