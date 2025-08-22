«Локомотив-Кубань» объявил о назначении Алексея Пегушина на пост вице-президента клуба

Алексей Пегушин занял пост вице-президента «Локомотива-Кубань». Об этом информирует пресс служба краснодарской команды.

Во время игровой карьеры Пегушин в составе «Урал Грейта» выиграл два золота чемпионата России (сезоны-2000/2001 и 2001/2002). После работал начальником и ассистентом тренера в пермском клубе.

«Разговоры о том, не хотел бы я присоединиться к «Локомотиву», мы с Андреем Владимировичем Ведищевым вели уже давно. У меня было время всё как следует обдумать. И когда этим летом он прислал чёткое и определённое приглашение, я согласился быстро.

В «Локо» я – вице-президент по спорту. Это значит, что в моей сфере ответственности находятся результаты всех команд: основной, молодёжной, юниорских и юношеских. Работы предстоит очень много, притом работы интересной. Будем развивать молодых игроков и постараемся уже по итогам этого сезона добиться с основной командой результата, который всем понравится», — сказал Пегушин.

В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» уступил казанскому УНИКСу в серии за бронзовые медали (1-3).

Егор Дёмин берёт интервью у юных американских баскетболистов: