Главная Баскетбол Новости

Женская НБА установила рекорд посещаемости за сезон

Женская НБА впервые в истории собрала более 2,5 миллиона зрителей за один сезон.

«Наши клубы приняли 2 501 609 болельщиков за 226 матчей текущего сезона. Это новый рекорд, превысивший достижение 2002 года, когда для такого результата потребовалось 256 игр», — приводит слова представителей НБА ESPN.

Рост интереса к женскому баскетболу начался ещё на уровне студенческих турниров, где противостояние Кейтлин Кларк и Энджел Риз привлекло внимание широкой аудитории. В прошлом сезоне обе спортсменки дебютировали в лиге, что также вызвало большой интерес у зрителей.

Несмотря на травмы Кларк и Риз в этом году, посещаемость матчей осталась высокой. Этому способствовало появление новичка Пейдж Бекерс в «Далласе», выход на арену новой команды «Голден Стэйт Валькириз» и расширенное телепокрытие. В 2025 году регулярный чемпионат был увеличен с 40 до 44 игр, что также повлияло на общий результат.

