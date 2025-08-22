Назван новый поворот в деле Малика Бизли, подозревавшегося в незаконных ставках — Чарания

28-летний американский баскетболист Малик Бизли больше не является фигурантом федерального расследования по делу об азартных играх.

Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания со ссылкой на адвокатов игрока Стива Хейни и Майка Шахтера. Отмечается, что у Бизли потенциально открывается путь на рынок свободных агентов.

Бизли подозревался в соучастии и/или организации ставок на события, связанных с его командой и самим игроком.

Примечательно, что Малик и «Пистонс» были близки к трёхлетнему контракту на сумму $ 42 млн, прежде чем баскетболист попал под следствие.

Баскетболист напал на судью во время матча МЛБЛ: