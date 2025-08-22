Скидки
Сербский форвард стал игроком «Енисея»

Сербский форвард стал игроком «Енисея»
Комментарии

Сербский форвард Данило Тасич подписал контракт с красноярским «Енисеем». Игроку 32 года, рост 207 см, будет выступать за команду до конца сезона-2025/2026. Об этом сообщили в телеграм-канале клуба.

«Тасич привнесёт свой опыт, полученный в Адриатической лиге и Еврокубке. Он может играть на обеих позициях — центрового и тяжёлого форварда, и я ожидаю от него качественной игры как в штрафной, так и на периметре», — заявил главный тренер команды Йовица Арсич.

За карьеру Тасич выступал в сербской, румынской, кипрской, польской, болгарской, черногорской и словенской лигах. В 2021 году в составе «Левски Лукойл» он стал чемпионом Болгарии и был признан MVP регулярного чемпионата и плей-офф.

Прошлый сезон форвард начал в белградском ФМП, набирая в среднем 13,3 очка, 5,7 подбора, 2,2 передачи, 0,8 перехвата и 0,4 блок-шота за 27 минут на площадке, а завершил в словенской «Цедевита Олимпия» с показателями 6,1 очка, 3,4 подбора, 1,3 передачи, 0,5 перехвата и 0,1 блок-шота за 16 минут.

