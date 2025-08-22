Перенёсший рак итальянский баскетболист подписал контракт

Итальянский баскетболист Ачилле Полонара подписал соглашение с клубом «Динамо Сассари». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Форвард вернётся в команду, как только его здоровье позволит возвратиться на площадку. Сейчас Полонара проходит терапию после диагностики миеловидного лейкоза в июне 2025 года.

Ранее в поддержку баскетболиста сборная Италии во время одного из товарищеских матчей вышла на площадку в футболках с надписью Achille и его №33.

Ачилле Полонара ранее выступал за «Динамо Сассари» с 2017 по 2019 год. В Евролиге он дебютировал в 28 лет после перехода в «Басконию». В составе сборной Италии он принял участие в Олимпиаде-2020 и в Евробаскете-2022.