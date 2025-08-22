Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Перенёсший рак итальянский баскетболист подписал контракт

Перенёсший рак итальянский баскетболист подписал контракт
Комментарии

Итальянский баскетболист Ачилле Полонара подписал соглашение с клубом «Динамо Сассари». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Форвард вернётся в команду, как только его здоровье позволит возвратиться на площадку. Сейчас Полонара проходит терапию после диагностики миеловидного лейкоза в июне 2025 года.

Ранее в поддержку баскетболиста сборная Италии во время одного из товарищеских матчей вышла на площадку в футболках с надписью Achille и его №33.

Ачилле Полонара ранее выступал за «Динамо Сассари» с 2017 по 2019 год. В Евролиге он дебютировал в 28 лет после перехода в «Басконию». В составе сборной Италии он принял участие в Олимпиаде-2020 и в Евробаскете-2022.

Сейчас читают:
У итальянского баскетболиста дважды диагностировали рак. Поступок сборной дорогого стоит!
У итальянского баскетболиста дважды диагностировали рак. Поступок сборной дорогого стоит!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android