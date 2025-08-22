Никола Йокич — лидер НБА по количеству пасов за последние 11 лет

Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич с момента прихода в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА) в 2015 году отдал 57 164 передачи (паса). Как отметил статистический портал NBA Crazy Stats, Йокич является лидером по этому показателю за последние 11 лет.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Никола принял участие в 84 матчах (включая плей-офф), в которых в среднем набирал 29 очков, совершал 12,8 подбора и отдавал 9,9 передачи.

Ранее новоиспечённый лёгкий форвард «Бруклин Нетс» Майкл Портер раскрыл правду о рабочей этике Йокича.

Йокич поцеловал Дончича в щёку после матча Сербии и Словении: