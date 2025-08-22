Перкинс эмоционально отреагировал на инцидент, где Адетокунбо ударил товарища по сборной

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс дал комментарий по поводу инцидента с тяжёлым форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо.

После товарищеского матча греков со сборной Черногории, в котором сам Яннис участия не принимал, он подошёл к товарищу по национальной команде Яннулису Ларенцакису («Олимпиакос») и дал тому жёсткий подзатыльник.

«Победа, поражение или ничья, но ты ни за что не дашь мне подзатыльник! Вы видели выражение лица Янниса? Это прикусывание нижней губы… в удар было вложено столько силы! Мне плевать на обстоятельства. Он просто вывел меня из себя», — сказал Перкинс в видео на канале Road Trippin' в YouTube.

