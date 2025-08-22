Скидки
ФИБА назвала топ-5 игроков, которых СМИ считают фаворитами на звание MVP Евробаскета-2025

Международная федерация баскетбола (ФИБА) провела опрос среди аккредитованных представителей профильных СМИ на тему того, кто будет признан Самым ценным игроком (MVP) по итогам чемпионата Европы по баскетболу, который идёт в данный момент, опубликовав его результаты на своём официальном сайте.

Безоговорочным фаворитом был признан 30-летний лидер сборной Сербии, а также чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Никола Йокич, который получил 72,2% голосов.

Также в топ-5 с равным количеством голосов вошли 26-летний словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич и 23-летний немецкий защитник Франц Вагнер — они получили по 4,8%.

Закрывают пятёрку фаворитов в гонке за званием MVP Еровбаскета-2025 сербский защитник Богдан Богданович и немецкий разыгрывающий защитник Деннис Шрёдер. Игроки также получили равное количество голосов от представителей СМИ — 2,4%.

