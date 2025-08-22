О'Нил ответил, что произошло бы, если бы он версии 2001 года встретился с нынешним Йокичем

Член Зала славы и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил ответил, что произошло бы, если бы он версии 2001 года встретился с нынешним 30-летним лидером «Денвер Наггетс» сербом Николой Йокичем.

«Превратил бы Йокича в славянского цыплёнка. Я бы набрал 40 очков, и им бы пришлось играть против меня вдвоём. Никола, скорее всего, стал бы выходить на броски, но в конечном счёте устал и на какое-то время вышел бы из игры. Мне удалось бы гораздо больше реализовать двухочковых, чем он мог бы сделать трёхочковых. Я заставил бы его братьев драться со мной, поскольку в первом же розыгрыше Никола получил бы локоть», — приводит слова О'Нила портал Fadeaway World.