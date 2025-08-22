«Зенит» и «Олимпиакос» заинтересованы в подписании чемпиона ЕЛ из Дании — источник

Руководство санкт-петербургского клуба «Зенит» и греческой команды «Олимпиакос» проявляют интерес к подписанию контракта с 30-летним датским атакующим защитником Габриэлем Лундбергом. Об этом сообщает сербский портал TeleSport.rs.

Напомним, в минувшем сезоне датский спортсмен играл за сербский клуб «Партизан» в Адриатической лиге, приняв участие в 28 матчах. В среднем за встречу Габриэль набирал 7,9 очка, делал 1,9 подбора, а также отдавал 2,4 передачи.

Лундберг играет на профессиональном уровне с 2014 года. Отметим, что Габриэль также выступал за московский ЦСКА, став в его составе чемпионом сезона-2020/2021.