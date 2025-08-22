Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» и «Олимпиакос» заинтересованы в подписании чемпиона ЕЛ из Дании — источник

«Зенит» и «Олимпиакос» заинтересованы в подписании чемпиона ЕЛ из Дании — источник
Комментарии

Руководство санкт-петербургского клуба «Зенит» и греческой команды «Олимпиакос» проявляют интерес к подписанию контракта с 30-летним датским атакующим защитником Габриэлем Лундбергом. Об этом сообщает сербский портал TeleSport.rs.

Напомним, в минувшем сезоне датский спортсмен играл за сербский клуб «Партизан» в Адриатической лиге, приняв участие в 28 матчах. В среднем за встречу Габриэль набирал 7,9 очка, делал 1,9 подбора, а также отдавал 2,4 передачи.

Лундберг играет на профессиональном уровне с 2014 года. Отметим, что Габриэль также выступал за московский ЦСКА, став в его составе чемпионом сезона-2020/2021.

Материалы по теме
Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич: надо строить новую команду
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android