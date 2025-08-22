Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Действующий чемпион Евролиги прокомментировал переход в УНИКС

Действующий чемпион Евролиги прокомментировал переход в УНИКС
Аудио-версия:
Комментарии

31-летний канадский форвард Дишуон Пьерр прокомментировал переход из стамбульского «Фенербахче» в казанский УНИКС.

«Рад присоединиться к УНИКСУ и выступать за такой известный и конкурентоспособный клуб. Предстоящий сезон станет для меня дебютным в России, и я с нетерпением жду возможности помочь команде всеми возможными способами. Вперёд, УНИКС!» — приводит слова Пьерра пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне новичок УНИКСа, выступавший за «Фенербахче», помог турецкому клубу сделать требл — выиграть Евролигу, чемпионат и Кубок Турции. Дишоун принял участие в 25 матчах Евролиги-2024/2025, в которых в среднем набирал 3,3 очка и совершал два подбора за 12 минут на площадке.

УНИКС в прошлом сезоне Единой лиги ВТБ занял третье место. В серии за бронзовые медали казанский клуб оказался сильнее краснодарского «Локомотива-Кубань» (4-3 в серии).

Материалы по теме
«Перекупили». Его ждали обратно в УНИКС, а он выбрал «Зенит» — самый жаркий переход лета
«Перекупили». Его ждали обратно в УНИКС, а он выбрал «Зенит» — самый жаркий переход лета
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android