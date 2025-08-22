Действующий чемпион Евролиги прокомментировал переход в УНИКС

31-летний канадский форвард Дишуон Пьерр прокомментировал переход из стамбульского «Фенербахче» в казанский УНИКС.

«Рад присоединиться к УНИКСУ и выступать за такой известный и конкурентоспособный клуб. Предстоящий сезон станет для меня дебютным в России, и я с нетерпением жду возможности помочь команде всеми возможными способами. Вперёд, УНИКС!» — приводит слова Пьерра пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне новичок УНИКСа, выступавший за «Фенербахче», помог турецкому клубу сделать требл — выиграть Евролигу, чемпионат и Кубок Турции. Дишоун принял участие в 25 матчах Евролиги-2024/2025, в которых в среднем набирал 3,3 очка и совершал два подбора за 12 минут на площадке.

УНИКС в прошлом сезоне Единой лиги ВТБ занял третье место. В серии за бронзовые медали казанский клуб оказался сильнее краснодарского «Локомотива-Кубань» (4-3 в серии).