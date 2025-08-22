Скидки
Представлен окончательный состав сборной Португалии на Евробаскет-2025

Представлен окончательный состав сборной Португалии на Евробаскет-2025
Комментарии

Пресс-служба Международной федерации баскетбола (ФИБА) опубликовала окончательный состав национальной команды Португалии, который примет участие в чемпионате Европы.

Финальный состав сборной Португалии на Евробаскет-2025:

— Неемиаш Кета (центровой «Бостон Селтикс»);
— Диогу Бриту (атакующий защитник «Оренсе»);
— Франсишку Амаранте (атакующий защитник «Овьедо»);
— Диогу Гамейро (разыгрывающий защитник «Бенфики»);
— Рафаэл Лисбоа (разыгрывающий защитник «Оренсе»);
— Мигел Кейруш (тяжёлый форвард «Порту»);
— Нуну Са (лёгкий форвард «Галомара»);
— Тревион Уильямс (лёгкий форвард «Манреса»);
— Диогу Вентура (разыгрывающий защитник «Спортинга»);
— Владислав Войцо (тяжёлый форвард «Эстеллы»);
— Даниэл Релвау (центровой «Бенфики»);
— Кандиду Са (центровой «Касереса»).

