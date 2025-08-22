Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Паблик с 77 млн подписчиками обратил внимание на участие экс-игрока НБА в Кубке России

Паблик с 77 млн подписчиками обратил внимание на участие экс-игрока НБА в Кубке России
Аудио-версия:
Комментарии

Сообщество «433» в «Инстаграме»*, на которое подписано 77,4 млн пользователей, обратило внимание на участие 226-сантиметрового бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) россиянина Павла Подкользина в матче Кубка России между «Амкалом» и «Калугой» (1:0), который состоялся 19 августа.

Fonbet Кубок России . 1/128 финала
19 августа 2025, вторник. 17:00 МСК
Калуга
Калуга
Окончен
0 : 1
Амкал
0:1 Папикян – 41'    

Фото: Скриншот публикации в паблике «433»

Павел вышел на поле в стартовом составе. В результате Подкользин установил мировой рекорд, став самым высоким футболистом в Кубке России. Ранее данное доастижение принадлежало Никите Моргунову и Даниилу Гавиловскому (оба по 204 см).

Подкользин начал профессиональную карьеру в «Сибирьтелеком-Локомотив» в 2001 году. С 2002-го выступал за итальянский «Варезе». На драфте НБА — 2004 был выбран под 21-м номером «Даллас Маверикс» и пробыл в организации до 2006 года, так и не закрепившись в составе.

Материалы по теме
«Был бы в других кондициях — забил бы». Подкользин — о дебюте за «Амкал» в Кубке России
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android