Паблик с 77 млн подписчиками обратил внимание на участие экс-игрока НБА в Кубке России

Сообщество «433» в «Инстаграме»* , на которое подписано 77,4 млн пользователей, обратило внимание на участие 226-сантиметрового бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) россиянина Павла Подкользина в матче Кубка России между «Амкалом» и «Калугой» (1:0), который состоялся 19 августа.

Фото: Скриншот публикации в паблике «433»

Павел вышел на поле в стартовом составе. В результате Подкользин установил мировой рекорд, став самым высоким футболистом в Кубке России. Ранее данное доастижение принадлежало Никите Моргунову и Даниилу Гавиловскому (оба по 204 см).

Подкользин начал профессиональную карьеру в «Сибирьтелеком-Локомотив» в 2001 году. С 2002-го выступал за итальянский «Варезе». На драфте НБА — 2004 был выбран под 21-м номером «Даллас Маверикс» и пробыл в организации до 2006 года, так и не закрепившись в составе.