Сборная Греции победила национальную команду Италии в товарищеском матче

Сегодня, 22 августа, в Афинах состоялся товарищеский матч между национальными командами Греции и Италии в рамках подготовки к чемпионату Европы — 2025. Победу одержала греческая сборная со счётом 76:74 (16:20, 14:20, 27:12, 19:22).

Для итальянской национальной команды это поражение стало вторым подряд в рамках товарищеских встреч в преддверии Евробаскета-2025. Ранее она уступила сборной Латвии со счётом 68:83.

Для греков, в свою очередь, эта победа стала второй подряд. В предыдущем товарищеском матче, который состоялся 20 августа, им удалось обыграть латвийскую сборную со счётом 104:86. Следующую игру команда Греции проведёт 24 августа с французами.