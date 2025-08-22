Скидки
Сборная Греции победила национальную команду Италии в товарищеском матче

Сегодня, 22 августа, в Афинах состоялся товарищеский матч между национальными командами Греции и Италии в рамках подготовки к чемпионату Европы — 2025. Победу одержала греческая сборная со счётом 76:74 (16:20, 14:20, 27:12, 19:22).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025
22 августа 2025, пятница. 19:15 МСК
Греция
Окончен
76 : 74
Италия
Греция: Дорси, Ларенцакис, Толиопулос, Калаицакис, Папаниколау, Кацивелис, Самонтуров, Хугкас, Зугрис, Адетокунбо, Адетокунбо, Недзип, Базинас
Италия: Мелли, Фонтеккио, Томпсон, Риччи, Спаньоло, Прочида, Ньянг, Списсу , Диуф, Роззато, Акеле, Пайола

Для итальянской национальной команды это поражение стало вторым подряд в рамках товарищеских встреч в преддверии Евробаскета-2025. Ранее она уступила сборной Латвии со счётом 68:83.

Для греков, в свою очередь, эта победа стала второй подряд. В предыдущем товарищеском матче, который состоялся 20 августа, им удалось обыграть латвийскую сборную со счётом 104:86. Следующую игру команда Греции проведёт 24 августа с французами.

