Легенда НБА Новицки предположил, кто победит в Евробаскете-2025 и кого признают MVP

47-летний член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2011 года в составе техасского клуба «Даллас Маверикс» немец Дирк Новицки предположил в интервью пресс-службе ФИБА, какая сборная победит в Евробаскете-2025 и кто будет признан Самым ценным игроком (MVP) турнира.

По мнению Новицки, чемпионат Европы — 2025 выиграет сборная Германии. Серебряным призёром турнира станет национальная команда Сербии, а бронзовым — сборная Франции.

Кроме того, Дирк выразил уверенность, что MVP будет признан 31-летний немецкий разыгрывающий защитник Деннис Шрёдер.

Ранее Дирк Новицки объяснил, почему отказывается от рекламных контрактов на огромную сумму.