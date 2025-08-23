Эксперт – о WNBA: эти женщины пытаются быть мужчинами

Известный американский спортивный журналист Джейсон Уитлок, высказываясь о травме 23-летней разыгрывающей Кейтлин Кларк, поделился мнением о сложностях, с которыми сталкиваются игроки женской НБА (WNBA). Кейтлин не выступает с середины июля, когда она получила травму в матче с «Коннектикут Сан».

«Эти женщины пытаются быть мужчинами в спорте. Они пытаются справляться со всем давлением, которое сопутствует процессу переговоров о ТВ-правах, выполнения обязанностей перед Nike. Они сталкиваются с обратной связью в социальных сетях, а также с токсичностью и негативом, которые сопряжены с этим. И сдаются. Это не критика. Это факт. Мужчины тоже сдаются, но среди женщин это распространено в большей степени», – сказал Уитлок на своём канале в YouTube.

