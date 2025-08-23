Эксперт — о травме Кейтлин Кларк: женщины не созданы для этого

Известный американский спортивный журналист Джейсон Уитлок поделился мнением о травме 23-летней разыгрывающей Кейтлин Кларк, выступающей в женской НБА (WNBA) за клуб «Индиана Фивер». Спортсменка не выходит на площадку с середины июля, когда получила травму в матче с «Коннектикут Сан».

«Женщины не созданы для этого. Они ломаются.

Кейтлин Кларк борется с давлением, которое сопутствует статусу самой большой звезды американского спорта. Женщины сталкиваются с обычными гормональными проблемами. И когда они сталкиваются с таким уровнем давления, понимаешь, что они не созданы для этого», — сказал Уитлок на своём канале в YouTube.

