Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт — о травме Кейтлин Кларк: женщины не созданы для этого

Эксперт — о травме Кейтлин Кларк: женщины не созданы для этого
Комментарии

Известный американский спортивный журналист Джейсон Уитлок поделился мнением о травме 23-летней разыгрывающей Кейтлин Кларк, выступающей в женской НБА (WNBA) за клуб «Индиана Фивер». Спортсменка не выходит на площадку с середины июля, когда получила травму в матче с «Коннектикут Сан».

«Женщины не созданы для этого. Они ломаются.

Кейтлин Кларк борется с давлением, которое сопутствует статусу самой большой звезды американского спорта. Женщины сталкиваются с обычными гормональными проблемами. И когда они сталкиваются с таким уровнем давления, понимаешь, что они не созданы для этого», — сказал Уитлок на своём канале в YouTube.

Сейчас читают:
Перестаньте их хейтить! Девушки заслуживают денег НБА
Перестаньте их хейтить! Девушки заслуживают денег НБА

Грайнер ответила на обвинения в расизме в адрес Кларк:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android